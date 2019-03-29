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Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)
29.03.2019 13:40
Производитель роботов Boston Dynamics показал новую модификацию своего двухколесного робота Handle, предназначенную для работы на логистических складах. Оснащенное рукой-манипулятором устройство может собирать и разбирать поддоны с грузом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Грузоподъемность новой версии Handle составляет 15 килограмм. Манипулятор позволяет роботу складывать объекты в стопки высотой до 1,7 метра и длиной до 1,2 метра. Также устройство оснащено системой компьютерного зрения, которая позволяет ему анализировать пространство, искать нужные предметы и место для их складирования. Для сохранения баланса робот использует специальный противовес.
Теги: робот, склад, Boston Dynamics
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