Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)

29.03.2019 13:40

Производитель роботов Boston Dynamics показал новую модификацию своего двухколесного робота Handle, предназначенную для работы на логистических складах. Оснащенное рукой-манипулятором устройство может собирать и разбирать поддоны с грузом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Грузоподъемность новой версии Handle составляет 15 килограмм. Манипулятор позволяет роботу складывать объекты в стопки высотой до 1,7 метра и длиной до 1,2 метра. Также устройство оснащено системой компьютерного зрения, которая позволяет ему анализировать пространство, искать нужные предметы и место для их складирования. Для сохранения баланса робот использует специальный противовес.