Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)

29.03.2019 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Boston Dynamics показал новую модель робота-кладовщика (ВИДЕО)

Производитель роботов Boston Dynamics показал новую модификацию своего двухколесного робота Handle, предназначенную для работы на логистических складах. Оснащенное рукой-манипулятором устройство может собирать и разбирать поддоны с грузом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Грузоподъемность новой версии Handle составляет 15 килограмм. Манипулятор позволяет роботу складывать объекты в стопки высотой до 1,7 метра и длиной до 1,2 метра. Также устройство оснащено системой компьютерного зрения, которая позволяет ему анализировать пространство, искать нужные предметы и место для их складирования. Для сохранения баланса робот использует специальный противовес.



Теги: робот, склад, Boston Dynamics
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх