Ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз

24.05.2019 10:25

24 мая в 05:30 утра по киевскому времени была успешно запущена ракета Falcon 9 с первой партией из 60 мини-спутников для проекта Starlink, который предусматривает создание глобальной сети передачи интернет-трафика, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Это самый массивный груз, который SpaceX когда-либо выводили на орбиту за раз: одни только спутники весят 13 620 кг, а общий вес груза — примерно 18,5 тонн. Прошлый рекорд был установлен в марте, когда запускали в тест-полет Crew Dragon — чуть больше 12 тонн.

Разброс спутников начался примерно через 62 минуты после запуска. Через 8 минут и 17 секунд после старта компания мягко посадила ускоритель ракеты на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 621 км от места запуска.

Теги: Интернет