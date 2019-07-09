Составлен рейтинг качества связи смартфонов

09.07.2019 12:00

Разработчики бенчмарка Master Lu назвали лучшие по качеству мобильной связи смартфоны. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2019 года, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

На первом месте — Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в -69 дБм.

На втором месте — ZTE Axon 10 Pro с показателем -71 дБм.

На третьем месте — Lenovo Z6 Pro с показателем в -71 дБм.

На четвертом месте — смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 с показателем -73 дБм.

На пятом месте — Oppo Reno 10x Zoom 9 с показателем -75,5 дБм..

На шестом — Huawei – Enjoy 9e.

На седьмом — Galaxy S10+ (-77,5 дБм).

На восьмом — игровой Black Shark 2.

На девятом — Redmi Note 7.

На десятом — OnePlus 6.

Эксперты отмечают, что уровень сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях. Например, смартфон с показателем -69 дБм даст возможность общаться внутри лифта в небоскребе.