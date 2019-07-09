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Составлен рейтинг качества связи смартфонов
Разработчики бенчмарка Master Lu назвали лучшие по качеству мобильной связи смартфоны. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2019 года, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
На первом месте — Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в -69 дБм.
На втором месте — ZTE Axon 10 Pro с показателем -71 дБм.
На третьем месте — Lenovo Z6 Pro с показателем в -71 дБм.
На четвертом месте — смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 с показателем -73 дБм.
На пятом месте — Oppo Reno 10x Zoom 9 с показателем -75,5 дБм..
На шестом — Huawei – Enjoy 9e.
На седьмом — Galaxy S10+ (-77,5 дБм).
На восьмом — игровой Black Shark 2.
На девятом — Redmi Note 7.
На десятом — OnePlus 6.
Эксперты отмечают, что уровень сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях. Например, смартфон с показателем -69 дБм даст возможность общаться внутри лифта в небоскребе.
Теги: рейтинг, связь, качество
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