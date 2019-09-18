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Синоптики пообещали жителям Украины "бабье лето"

18.09.2019 15:00
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Синоптики пообещали жителям Украины "бабье лето"

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что "бабье лето" может прийти в Украину на следующей неделе 23-29 августа. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает РБК-Украина.
"После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", - говорится в сообщении.
Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.



Теги: Украина, бабье лето, прогноз погоды
 
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