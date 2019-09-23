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Архив - Наука и технологии

Украинские пчеловоды разработали "умный улей"

23.09.2019 11:00
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Украинские пчеловоды разработали "умный улей"

В Николаевской области пчеловоды фирмы "Медовая фабрика" разработали "умный улей". Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда, сообщает Gazeta.ua.
"Умный улей" передает владельцу данные о температуре воздуха, солнечной активности и весе улья. Все измерения отражаются в смартфоне или компьютере пасечника в режиме онлайн. Датчик считает пчел, контролирует температуру внутри, чистоту воздуха и количество меда. Человек видит производительность каждого улья.
"Умный улей" позволяет меньше беспокоить пчел и получать больше меда.



Теги: смартфон, пчеловодство, улей
 
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