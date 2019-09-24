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Xiaomi вышла на рынок принтеров
Компания Xiaomi выпустила струйный принтер MIJIA Inkjet с системой самоочистки, возможностью печати фотографий и документов по Wi-Fi и впечатляющим ресурсом картриджей, сообщает Телеграф.
Модель MIJIA Inkjet выполнена в компактном корпусе из белого пластика с верхней загрузкой бумаги.
Максимальное разрешение печати составляет 4800х1200 пикселей. Печатающая головка способна наносить на бумагу линии толщиной 0,1 миллиметра. Функция предотвращения пересыхания головки проводит самоочистку раз в неделю, предусмотрена и прочистка сопла в ручном режиме.
В комплект новинки входит набор из четырех картриджей, каждый из которых имеет цветной корпус – перепутать их при установке невозможно. Производитель уверяет, что запаса чернил достаточно для печати 3200 страниц черного текста или до 9500 страниц цветного.
Цена принтера Xiaomi MIJIA Inkjet в Китае составляет 141 доллар, сменных картриджей – 5,5 доллара за каждый.
Теги: продажа, принтер, Xiaomi
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