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Архив - Наука и технологии

Ученые назвали богатство главной угрозой человечеству

28.07.2020 09:00
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Ученые назвали богатство главной угрозой человечеству

Главной угрозой для развития человечества является стремление к богатству и сопутствующее ему чрезмерное потребление. Об этом заявили ученые из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Их статья на эту тему опубликована в журнале Nature Communications, сообщает Корреспондент.net.
По данным ООН, около половины мирового ВВП связано с ресурсами, которое человечество получает из окружающей среды. Рост благосостояния способствует увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот процесс опережает появление новых технологий, направленных на защиту окружающей среды.
Эксперты называют чрезмерное потребление опасным для планеты и отмечают, что необходимо уменьшить неравенство, а также "бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, это очевидное благо".



Теги: угроза, богатство, человечество
 
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