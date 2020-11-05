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Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19
Ученые Флоридского университета провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых. Соответственную статью обнародовал научный журнал Journal of the American Board of Family Medicine, передает Корреспондент.net.
В процессе исследования, проведенного на базе медучреждений при университете, были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом нового типа, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.
Результаты показали, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.
"Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что пациенты с COVID-19, которые не прошли вакцинацию против гриппа, имеют более высокие шансы быть госпитализированными", - заявили исследователи.
Теги: вакцина, грипп, исследования, COVID-19
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