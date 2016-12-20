В Украине готовятся к проведению соревнований «Формулы 1»

20.12.2016 11:12

Последние десять лет в Украине говорят о проведении соревнований «Формулы 1», однако дальше разговоров дело не идет. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Автоньюз, раньше о «Формуле-1» часто говорили Виктор Янукович-младший и Евгений Червоненко, бывший министр транспорта, и в разное время подходящим местом для проведения гонок называли Киевскую область, Львов и Крым.



Что касается Львова, то в довоенное время там даже проводили уличный Гран-при. Недавно Иван Нищук, известный украинский архитектор, заявил о новом проекте – он разработал уникальный гоночный трек, на котором можно провести Гран-при. Сообщается, что трассу можно построить где-нибудь на окраине Львова, и перепад высот должен достигать не больше 25 метров, длина круга автодрома, согласно проекту, будет составлять 5,5 тысяч метров.



На треке предусмотрены двадцать поворотов, трассы для ралли-кросса и картинга. Нищук сообщил, что, согласно его проекту, трибуны смогут вместить до 70 тысяч зрителей, но пока архитектор не называет стоимость своего проекта. Нужно отметить, что трассы в Абу-Даби, Бахрейне и США обошлись в двести миллионов евро.

Источник: replyua.net.