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Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне
Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне. В квартире обвалился потолок. Об аварийном перекрытии женщина давно сообщала в различные инстанции. В ответ – только отписки.
Уже несколько дней 92-летняя пенсионерка готовит в комнате. На кухню заходить боится.
"Не дошла еще до дверей в кухне, чтобы выйти в передние, как раздался у меня за спиной такой грохот и по руке вот так, болит тут вот, болит рука", – рассказывает Нина Шишко, владелица квартиры.
Нина Шишко живет на последнем этаже. Дому – более 50 лет. У соседей кровля также в аварийном состоянии.
"Скоро упадет потолок и у нас, как у соседки. И потом же нельзя ни обои поклеить, замазать его или ремонтировать, ведь это бесполезно. Оно сразу же, до первого дождя", – сказал Виктор Браилко, житель дома.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства говорят: аварийного жилья в Полтаве много. Денег на всех не хватает. Но женщине пообещали отремонтировать кровлю за несколько дней.
"Сейчас рассматривается вопрос, определяется подрядчик, который проведет текущие работы и ликвидирует ту ситуацию, которая сложилась по крыше для того, чтобы кровля не протекала", – сказал Андрей Бардинов, заместитель начальника Полтавского городского управления жилищно-коммунального хозяйства.
Коммунальщики обещают компенсировать пенсионерке ремонт в помещении. Однако вряд ли кто-то возместит ей моральный ущерб. После удара кирпичом старушка не чувствует пальцев руки.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Полтава, пенсионер, кухня, потолок
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