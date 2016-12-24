Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию

24.12.2016 17:04

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины, пишет vseprovsih.com.ua.

"Я не испытываю страха перед действующей властью, если бы она действовала против меня лично. Но подлость, коррумпированность и ничтожество, которое занимает ответственные посты в нашей стране, угрожают не только мне, но и моей семье. Я вынуждена уехать из своей страны, вывезти свою семью, сберечь своих родных и любимых людей. Какую страну я выберу?

Я вывезу всех в Россию — там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия — не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я — вернусь, но уже неуязвимой." — говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.

До этого, в эксклюзивном интервью Савченко заявила, что опасается за свою жизнь.