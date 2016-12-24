Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию

24.12.2016 17:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины, пишет vseprovsih.com.ua.

"Я не испытываю страха перед действующей властью, если бы она действовала против меня лично. Но подлость, коррумпированность и ничтожество, которое занимает ответственные посты в нашей стране, угрожают не только мне, но и моей семье. Я вынуждена уехать из своей страны, вывезти свою семью, сберечь своих родных и любимых людей. Какую страну я выберу?

Я вывезу всех в Россию — там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия — не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я — вернусь, но уже неуязвимой." — говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.

До этого, в эксклюзивном интервью Савченко заявила, что опасается за свою жизнь.


Фото: www.segodnya.u

Теги: Россия, Донбасс, Савик Шустер, безопасность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх