Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Що стане з телеканалом "1+1": у Нацраді пояснили ситуацію

29.12.2016 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Що стане з телеканалом "1+1": у Нацраді пояснили ситуацію

Керівник Національної ради Артеменко Юрій заявив, що телевізійний канал «1+1» повинен передати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. Про це він розповів під час розмови з представниками «Детектору медіа», передає replyua.net.

Артеменко нагадав норму закону про те, що нова ліцензія видається не раніше, ніж напередодні завершення дії попередньої ліцензії. «Ще 15-го грудня Нацрада переоформила та продовжила ліцензію для телеканалу «1+1». «За» дане рішення було віддано 100% голосів членів Ради. Заминка була викликана проблемами у ліцензіата. Коли всі питання було вирішено, ми відразу ж прийняли рішення», - зауважив він.

Пізніше, наголосив Артеменко, БриватБанк став державною власністю. Саме тому Національна рада вирішила уточнити у «1+1» щодо кінцевих бенефіціарів. 28-го грудня заступниця керівника Нацради надіслала до телеканалу офіційний запит щодо бенефіціарів. «В той самий час «1+1» вимагав від нас надати їм бланк ліцензії негайно. Ми їм пояснили, що не маємо права видавати їм ліцензію раніше визначеного строку, тобто не раніше 29-го грудня. Проте в законі не передбачено кінцевий строк видачі бланку продовження ліцензії», - наголосив Артеменко. 

 

Источник:  replyua.net.




Теги: Донбасс, телевидение, 1+1
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх