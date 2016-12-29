Що стане з телеканалом "1+1": у Нацраді пояснили ситуацію

29.12.2016 12:00

Керівник Національної ради Артеменко Юрій заявив, що телевізійний канал «1+1» повинен передати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. Про це він розповів під час розмови з представниками «Детектору медіа», передає replyua.net.



Артеменко нагадав норму закону про те, що нова ліцензія видається не раніше, ніж напередодні завершення дії попередньої ліцензії. «Ще 15-го грудня Нацрада переоформила та продовжила ліцензію для телеканалу «1+1». «За» дане рішення було віддано 100% голосів членів Ради. Заминка була викликана проблемами у ліцензіата. Коли всі питання було вирішено, ми відразу ж прийняли рішення», - зауважив він.



Пізніше, наголосив Артеменко, БриватБанк став державною власністю. Саме тому Національна рада вирішила уточнити у «1+1» щодо кінцевих бенефіціарів. 28-го грудня заступниця керівника Нацради надіслала до телеканалу офіційний запит щодо бенефіціарів. «В той самий час «1+1» вимагав від нас надати їм бланк ліцензії негайно. Ми їм пояснили, що не маємо права видавати їм ліцензію раніше визначеного строку, тобто не раніше 29-го грудня. Проте в законі не передбачено кінцевий строк видачі бланку продовження ліцензії», - наголосив Артеменко.

Источник: replyua.net.