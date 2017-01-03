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В небе над Украиной пронесется метеоритный дождь
03.01.2017 10:48
Метеоритный поток Квадрантиды можно будет наблюдать в ночь на 4 января.
В ночь с 3 на 4 января над Землей на высокой скорости пронесется ежегодный метеоритный поток Квадрантиды. Об этом сообщает "Сегодня".
Метеоритный поток ежегодно наблюдается в период с 28 декабря по 7 января, на 3-4 января приходится ярко выраженный пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров. По сообщениям астрономов, условия для наблюдения метеоритного дождя будут благоприятными.
Впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Данное название происходит от радианта потока (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).
Источник: 112.ua.
Теги: Украина, Донбасс, метеоритный дождь
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