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Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи

04.01.2017 17:50
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Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи

Жители оккупированной Ялты жалуются на значительный рост цен на овощи в новогодние праздники.

Отмечается, что цены на огурцы увеличились с 160−200 рублей до 700−800 рублей. И на остальные овощи цены выросли в 2−3 раза.

Местные жители отмечают:

-«Нужно было быстро купить огурцы, поэтому пошел на ближайший рынок. Когда спросил, сколько они стоят (ценник отсутствовал), был ошарашен: 800 рублей за килограмм! Парочку огурцов все равно пришлось приобрести, так как овощи нужны были для салата».

— «В Ялте искала, сказали только на овощном есть, и за 700−800 рублей».

— «Да уж… Крым по ценам впереди планеты всей в самом неприглядном смысле. Почему у нас нет никаких регуляторов? Порядок с ценообразованием даже и не пытаются навести. Сами ведь друг другу по дурной цене продаем, а потом орем, как все дорого!».

 

Источник: donpress.com.



Теги: Донбасс, Крым, рост цен, овощи
 
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