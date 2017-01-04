Крымчане жалуются на резкий рост цен на овощи

04.01.2017 17:50

Жители оккупированной Ялты жалуются на значительный рост цен на овощи в новогодние праздники.

Отмечается, что цены на огурцы увеличились с 160−200 рублей до 700−800 рублей. И на остальные овощи цены выросли в 2−3 раза.

Местные жители отмечают:

-«Нужно было быстро купить огурцы, поэтому пошел на ближайший рынок. Когда спросил, сколько они стоят (ценник отсутствовал), был ошарашен: 800 рублей за килограмм! Парочку огурцов все равно пришлось приобрести, так как овощи нужны были для салата».

— «В Ялте искала, сказали только на овощном есть, и за 700−800 рублей».

— «Да уж… Крым по ценам впереди планеты всей в самом неприглядном смысле. Почему у нас нет никаких регуляторов? Порядок с ценообразованием даже и не пытаются навести. Сами ведь друг другу по дурной цене продаем, а потом орем, как все дорого!».

Источник: donpress.com.