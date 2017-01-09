Жертвы морозов: число погибших бьет «рекорды»

09.01.2017 16:30

В Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает Politeka.

По данным ведомства, еще 45 человек получили травмы. Критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.

Национальная полиция напоминает, что на трассах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Добавим, среди жертв морозов есть не только водители, попавшие в снежный капкан. К примеру, накануне в Одесской области погиб сотрудник Госслужбы автомобильных дорог. Вероятной причиной гибели называют заболевание сердца.

Источник: politeka.net.