В Украине сегодня стартует регистрация на пробное ВНО

10.01.2017 09:57

В Украине сегодня начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), пишет 112.ua.

Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров. Регистрация продлится с 10 до 31 января.

"Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное: стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Как известно, ВНО-2017 пройдет с 23 мая по 16 июня и начнется тестом по украинскому языку и литературе.