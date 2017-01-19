Парубия три часа допрашивала военная прокуратура

19.01.2017 07:15

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры провела допрос спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Об этом «Украинским новостям» рассказал информированный источник.

По его словам, допрашивали председателя Верховной Рады по делу о ратификации депутатами так называемых «харьковских соглашений», которые продлили на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму почти 7 лет назад.

«Допрос уже закончился», — сказал источник, добавив, что в общей сложности он длился около 2,5 часов.

Сам Парубий заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования за эти соглашения, включая и «кнопкодавство».

Напомним, 27 апреля 2010 года парламент ратифицировал соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, а аренда за его расположение была привязана к цене на газ.

Источник: politeka.net.