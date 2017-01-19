Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Парубия три часа допрашивала военная прокуратура

19.01.2017 07:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Парубия три часа допрашивала военная прокуратура

Главная военная прокуратура Генпрокуратуры провела допрос спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Об этом «Украинским новостям» рассказал информированный источник.

По его словам, допрашивали председателя Верховной Рады по делу о ратификации депутатами так называемых «харьковских соглашений», которые продлили на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму почти 7 лет назад.

«Допрос уже закончился», — сказал источник, добавив, что в общей сложности он длился около 2,5 часов.

Сам Парубий заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования за эти соглашения, включая и «кнопкодавство».

Напомним, 27 апреля 2010 года парламент ратифицировал соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, а аренда за его расположение была привязана к цене на газ.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, прокуратура, допрос, Парубий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх