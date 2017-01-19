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Парубия три часа допрашивала военная прокуратура
Главная военная прокуратура Генпрокуратуры провела допрос спикера украинского парламента Андрея Парубия.
Об этом «Украинским новостям» рассказал информированный источник.
По его словам, допрашивали председателя Верховной Рады по делу о ратификации депутатами так называемых «харьковских соглашений», которые продлили на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму почти 7 лет назад.
«Допрос уже закончился», — сказал источник, добавив, что в общей сложности он длился около 2,5 часов.
Сам Парубий заявляет о многочисленных нарушениях во время голосования за эти соглашения, включая и «кнопкодавство».
Напомним, 27 апреля 2010 года парламент ратифицировал соглашение о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, а аренда за его расположение была привязана к цене на газ.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, прокуратура, допрос, Парубий
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