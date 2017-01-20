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В Киеве для владельцев карточки киевлянина запустили новый сервис

20.01.2017 21:11
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В Киеве для владельцев карточки киевлянина запустили новый сервис

В Киеве запустили новую услугу: владельцы карточки киевлянина, выпущеных "Ощадбанком", могут оплатить коммуналку без комиссии в 40 точках приема потребителей Центра коммунального сервиса. С помощью POS-терминалов киевляне оплачивают услуги за считанные минуты и получают сразу чек о совершенной оплате, сообщает КГГА, передает kiev.segodnya.ua.

Услугу запустили с сегодняшнего дня, 20 января. Для владельцев любых других карт комиссия при оплате через терминал составляет 2%.

Так, в Центре коммунального сервиса можно заплатить:

  • за все виды коммунальных услуг, или за любую услугу отдельно
  • осуществить предварительную оплату за услуги, погасить долг за коммуналку полностью или частично
  • внести оплату с учетом показаний счетчиков за холодную, горячую воду, газоснабжение, и электроэнергию

Операция по приему платежа занимает в среднем 5-8 минут. После транзакции сотрудник центра распечатывает чек с терминала, квитанцию и делает отметку "из системы распечатано верно" с проставлением даты, подписи и печати, скрепляет квитанцию с чеком и отдает потребителю, как подтверждение факта оплаты. На каждую услугу распечатывается отдельная квитанция.

Адреса отделений, в которых можно оплатить жилищно-коммунальные услуги:

Более подробно ознакомиться с местоположением сервисных центров и графиком работы можно на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" или позвонив в отдел дистанционного обслуживания "Центра коммунального сервиса" по тел .: (044) 247-40-40 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.


Фото: termoprinter.org.ua/

Теги: Донбасс, Киев, карточки, коммунальные услуги, услуги, оплата
 
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