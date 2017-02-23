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Синоптик: 24 февраля в Украину придет весна
Завтра, 24 февраля, во всех регионах Украины резко потеплеет, и в дневные часы столбик термометра будет показывать около 10 градусов со знаком плюс.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. «24 февраля, пятница, станет особенным днем, когда впервые мы поймем, что зима уже побеждена, и весна находится в пути. Завтра в Украину приходит значительное потепление, и весна уже где-то рядом припудривает носик», написала Диденко. По прогнозам синоптика, в большинстве регионов воздух будет прогреваться уже до 13 градусов тепла, в Одесской, Херсонской и Николаевской областях завтра ожидается до +14 градусов, а в Крыму и вовсе до 16 градусов со знаком плюс.
Даже в северных регионах в дневные часы будет около 12 градусов, а вот в Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде пока немного прохладнее, порядка 7-10 градусов тепла. До 6-8 градусов со знаком плюс воздух завтра прогреется в Луганске, Сумах и Харькове. Более того, Диденко отметила, что в пятницу Гидрометцентр не прогнозирует осадков, по всей стране ожидается переменная облачность.
Теги: Донбасс, погода, весна
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