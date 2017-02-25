Значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество – волонтер Касьянов

25.02.2017 18:10

Все, что волонтеры привозят в зону проведения АТО на Донбассе, уезжающие на ротацию украинские военнослужащие забирают себе домой, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский волонтер Юрий Касьянов.

"У нас неэффективный государственный аппарат, в частности оборонное ведомство. Помимо этого, у нас все разворовывается. Причем не только чиновниками, но и личным составом подразделений, которые уезжают на ротацию. Они забирают себе домой все, что им на фронт привозят волонтеры. За три года на Донбасс было завезено огромное количество вещей, инструментов, оборудования. Конечно, большая часть волонтерской помощи была уничтожена либо пришла в негодность. Но в то же время значительную часть помощи на фронте просто растащили, такое воровское у нас общество. И чтобы его изменить, необходимо время", – отметил Касьянов.

По его мнению, после Революции достоинства менталитет украинского общества не изменился.

"С другой стороны, если бы эффективно работало государство, у нас бы всего хватало. Но о чем вообще можно говорить, если три четверти бюджета у нас разворовывается властями на разных уровнях? Я не вижу никакой положительной динамики в контексте установления контроля над использованием бюджетных средств. По крайней мере, в военном секторе. Люди же не поменялись, ментальность осталась прежняя. Целью революции не было изменение сознания людей. Не могут одни воры контролировать других воров. Они могут лишь договориться, чтобы те больше с ними делились", – подчеркнул волонтер.

По его словам, Украина проходит путь, который уже преодолели цивилизованные страны мира.

"Менять систему бесполезно, ее нужно полностью сносить. Она годами строилась на воровских принципах. И не надо это прикрывать красивым словом "коррупция", это обыкновенное воровство. Я не говорю, что мы обречены. Украина сейчас проходит тот же путь, который уже прошли цивилизованные страны. К примеру, возьмем ситуацию в США после Второй мировой войны. Люди вернулись с войны, хотели жить в новых условиях. Но в Лос-Анджелесе правили гангстеры, город погряз в коррупции. В итоге люди просто убили этих гангстеров, уничтожили их бизнес и так решили проблему. Я, конечно, не предлагаю нам идти на улицу и отстреливать бандитов. Но сознание нам изменить необходимо", – резюмировал Касьянов.

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