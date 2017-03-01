С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию

01.03.2017 12:40

Украинцев ждет очередное неприятное подорожание коммунальных услуг. С 1 марта в стране повышаются тарифы на электроэнергию для населения. Это уже пятый и последний этап подорожания электричества, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Корреспондент.

С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч –0,9 гривны, а свыше 100 кВт/ч –1,68 гривны. Таким образом по сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырастет в 3,5 раза.

Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) убрала средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100 кВт, от 100 до 600, свыше 600 кВт.

Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 0,9 гривны за кВт – до 3000 кВт/ч в месяц, более 3000 кВт/ч – 1,68 гривны за кВт.

К слову, «льготный» тариф с 1 марта действует только для первых потребленных 100 кВт-ч. Начиная со 101-го кВт-ч украинцам придется платить по общему тарифу.

Ранее по наивысшему тарифу платили только те, кто потреблял больше 600 кВт-ч в месяц.

Как теперь будут платить украинцы:

до 100 кВт-ч - 0.9 грн

свыше 100 кВт-ч - 1.68 грн

Добавим, что также в апреле можно ожидать перерасчета цены на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.

Как сообщалось, Украина планирует сократить производство электроэнергии на теплоэлектростанциях на 10,6% по сравнению с ранее разработанным прогнозным балансом.

Причиной пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии на весь 2017 год стала блокада ветеранами АТО поставок угля из оккупированного Донбасса.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии в стране.

15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории.

Тем временем украинцы активно наращивают долги за электроэнергию.