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С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию
Украинцев ждет очередное неприятное подорожание коммунальных услуг. С 1 марта в стране повышаются тарифы на электроэнергию для населения. Это уже пятый и последний этап подорожания электричества, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Корреспондент.
С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч –0,9 гривны, а свыше 100 кВт/ч –1,68 гривны. Таким образом по сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырастет в 3,5 раза.
Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) убрала средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100 кВт, от 100 до 600, свыше 600 кВт.
Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 0,9 гривны за кВт – до 3000 кВт/ч в месяц, более 3000 кВт/ч – 1,68 гривны за кВт.
К слову, «льготный» тариф с 1 марта действует только для первых потребленных 100 кВт-ч. Начиная со 101-го кВт-ч украинцам придется платить по общему тарифу.
Ранее по наивысшему тарифу платили только те, кто потреблял больше 600 кВт-ч в месяц.
Как теперь будут платить украинцы:
до 100 кВт-ч - 0.9 грн
свыше 100 кВт-ч - 1.68 грн
Добавим, что также в апреле можно ожидать перерасчета цены на природный газ для населения, что может привести к очередному повышению тарифов.
Как сообщалось, Украина планирует сократить производство электроэнергии на теплоэлектростанциях на 10,6% по сравнению с ранее разработанным прогнозным балансом.
Причиной пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии на весь 2017 год стала блокада ветеранами АТО поставок угля из оккупированного Донбасса.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии в стране.
15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории.
Тем временем украинцы активно наращивают долги за электроэнергию.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, коммунальные услуги, электроэнергия, тарифы
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