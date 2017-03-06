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Ряд «обеспокоенных» стран ЕС может блокировать украинский безвиз

06.03.2017 12:20
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Ряд «обеспокоенных» стран ЕС может блокировать украинский безвиз

Ряд стран Евросоюза намерен заблокировать инициативу по предоставлению жителям Украины безвизового режима, пишет Корреспондент со ссылкой на Известия.

Европейские политики в беседе с изданием выразили опасения, что свободный въезд в ЕС повысит число нелегальных мигрантов, которые будут стремиться найти работу, а такая перспектива представляется крайне нежелательной.

Особое беспокойство в связи с возможной отменой виз для украинских граждан испытывают в Чехии. Там количество трудовых мигрантов из Украины уже сейчас превышает число приезжих из других стран.

Депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличека заявил, что Прагу поддержат и другие страны ЕС.

"Некоторые европейские государства постараются заблокировать инициативу (о предоставлении Украине безвизового режима. − ред.). Речь может идти о странах Бенилюкса, прежде всего Голландии и Бельгии, которые имеют негативный опыт работы с большими потоками мигрантов из арабских стран, − отметил Кохличек.

Также против могут выступить Португалия, Италия и Испания, где остро стоит проблема безработицы.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
 
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