Высший совет правосудия впервые разрешил арест судьи

12.03.2017 17:50

Высший совет правосудия принимает решение об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского, сообщает "Громадське".

Генпрокуратура подозревает его в вымогательстве и желании получения неправомерной выгоды за счет участников дела, которое он ведет.

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей и пользоваться связями в правоохранительных органах во избежание правосудия.

Кроме того, прокуратура подозревает, что судья может исказить или уничтожить доказательства и оказать давление на судей, на которых перераспределено дело, в котором Бобовского подозревают в совершении неправомерных действий. Также есть оперативные данные, что судья может выехать за границу и скрываться от органов следствия.

Это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховной Рады.

Источник korrespondent.net