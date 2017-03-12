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Высший совет правосудия впервые разрешил арест судьи
Высший совет правосудия принимает решение об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского, сообщает "Громадське".
Генпрокуратура подозревает его в вымогательстве и желании получения неправомерной выгоды за счет участников дела, которое он ведет.
Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей и пользоваться связями в правоохранительных органах во избежание правосудия.
Кроме того, прокуратура подозревает, что судья может исказить или уничтожить доказательства и оказать давление на судей, на которых перераспределено дело, в котором Бобовского подозревают в совершении неправомерных действий. Также есть оперативные данные, что судья может выехать за границу и скрываться от органов следствия.
Это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховной Рады.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, суд, прокуратура
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