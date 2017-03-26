Центр безкоштовної юридичної допомоги учасникам АТО відкрили у Києві

26.03.2017 21:45

Допомагати АТОвцям оформити статус учасника бойових дій, зібрати документи для компенсації від держави чи домовитися про безкоштовне медичне обслуговування – все це тепер робитимуть професійні правники, пише 24tv.ua.