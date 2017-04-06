Медицинская реформа: что изменится для украинцев

06.04.2017 15:00

Министерство здравоохранения анонсировало пакет законов согласно которым в украинской медицине должны произойти принципиальные изменения

Как передает Politeka, и.о главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что кардинальные изменения будут базироваться на нескольких пунктах.

В первую очередь каждому украинцу намерены предоставить гарантированный пакет медицинских услуг и лекарственных средств, которые каждый год будут покрываться государственными средствами.

Для этого предлагается создать Национальную службу здоровья (НСЗ), которая будет управлять страховой медициной в стране. Жителю Украины будет необходимо заключить договор с врачем, в рамках которого он сможет претендовать на бесплатную помощь и лекарства в пределах гарантированного перечня.

Также, все выплаты, направленные на оплату таких услуг будут персонализированы. Минздрав будет следить за тем, где и как лечится пациент.

Третьим пунктом своей программы Супрун анонсировала переход на международные медицинские протоколы лечения и диагностики, что должно повысить качество медицинского обслуживания.

В министерстве здравоохранения также пообещали, что в результате медицинской реформы произойдут определенные изменения в финансировании, за счет чего все медработники будут обеспечены «достойной оплатой труда».

Клюевым законопроектом, который запустит реформу здравоохранения в Украине, является законопроект «О государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг и лекарственных средств».

Напомним, что нардепы приняли закон, которым усовершенствовали законодательство по вопросам здравоохранения. За законопроект №2309а-д проголосовали 280 депутатов.