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Медицинская реформа: что изменится для украинцев
Министерство здравоохранения анонсировало пакет законов согласно которым в украинской медицине должны произойти принципиальные изменения
Как передает Politeka, и.о главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что кардинальные изменения будут базироваться на нескольких пунктах.
В первую очередь каждому украинцу намерены предоставить гарантированный пакет медицинских услуг и лекарственных средств, которые каждый год будут покрываться государственными средствами.
Для этого предлагается создать Национальную службу здоровья (НСЗ), которая будет управлять страховой медициной в стране. Жителю Украины будет необходимо заключить договор с врачем, в рамках которого он сможет претендовать на бесплатную помощь и лекарства в пределах гарантированного перечня.
Также, все выплаты, направленные на оплату таких услуг будут персонализированы. Минздрав будет следить за тем, где и как лечится пациент.
Третьим пунктом своей программы Супрун анонсировала переход на международные медицинские протоколы лечения и диагностики, что должно повысить качество медицинского обслуживания.
В министерстве здравоохранения также пообещали, что в результате медицинской реформы произойдут определенные изменения в финансировании, за счет чего все медработники будут обеспечены «достойной оплатой труда».
Клюевым законопроектом, который запустит реформу здравоохранения в Украине, является законопроект «О государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг и лекарственных средств».
Напомним, что нардепы приняли закон, которым усовершенствовали законодательство по вопросам здравоохранения. За законопроект №2309а-д проголосовали 280 депутатов.
Теги: Донбасс, реформа, медицина
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