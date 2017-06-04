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У ОРДЛО провели соцопитування щодо України
04.06.2017 11:10
Більшість жителів підконтрольних бойовикам "ДНР" і "ЛНР" територій Донбасу (55,6%) бачать майбутнє регіону в складі України.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного німецьким Центром східноєвропейських і міжнародних досліджень (Zentrum für Osteuropa - und internationale Studien, ZOiS), передає російська редакція DW.
Значна частина жителів ОРДЛО (35%) підтримують надання Донбасу особливої автономії в складі України.
Майже 62% респондентів на підконтрольній території Україні Донбасу відзначають, що їх самовідчуття не змінилося в результаті військових дій, в ОРДЛО такої ж думки дотримується 45%. "Більше росіянами" в ході війни себе почали відчувати 26% опитаних у ОРДЛО, в іншій частині Донбасу - 3,4%.
Источник: vectornews.net
Теги: Украина, Донбасс, опрос, ОРДЛО
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