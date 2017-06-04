Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У ОРДЛО провели соцопитування щодо України

04.06.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У ОРДЛО провели соцопитування щодо України

Більшість жителів підконтрольних бойовикам "ДНР" і "ЛНР" територій Донбасу (55,6%) бачать майбутнє регіону в складі України.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного німецьким Центром східноєвропейських і міжнародних досліджень (Zentrum für Osteuropa - und internationale Studien, ZOiS), передає російська редакція DW.

Значна частина жителів ОРДЛО (35%) підтримують надання Донбасу особливої автономії в складі України.

Майже 62% респондентів на підконтрольній території Україні Донбасу відзначають, що їх самовідчуття не змінилося в результаті військових дій, в ОРДЛО такої ж думки дотримується 45%. "Більше росіянами" в ході війни себе почали відчувати 26% опитаних у ОРДЛО, в іншій частині Донбасу - 3,4%.

Источник: vectornews.net



Теги: Украина, Донбасс, опрос, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх