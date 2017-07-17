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Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело
Как судят сепаратистов Луганщины, показали на примере наиболее странного судебного разбирательства
Речь идет о деле секретаря Рубежанского горсовета.
Чиновника обвинили в организации и проведении «референдума» с целью отделения Луганской области. В то же время в суде свидетели – сотрудник СБУ и замначальника Рубежанского городского отдела милиции – объяснили, что обвиняемый никаких действий в пользу «ЛНР» не совершал.
Более того, обвиняемый в сепаратизме получил поддержку со стороны народных депутатов. Андрей Парубий и Андрей Левус в своих обращениях назвали секретаря Рубежанского горсовета «настоящим патриотом своей страны», который «вел переговоры и пытался договориться с людьми, осуществившими в апреле 2014 года захват здания СБУ в Луганской области». В результате суд оправдал обвиняемого за «недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения».
Добавим, сейчас в судах Луганщины вынесли 18 приговоров в так называемых «сепаратистских» делах, однако ни один обвиняемый не получил реального тюремного заключения.
Всего на начало июля в реестре судебных решений находился 31 приговор судов Луганской области, в тексте которых упоминался «референдум». Из них в 18 делах обвиняемым инкриминировалась 110-я статья УК. В других случаях «референдум» упоминался в контексте создания «ЛНР», а обвиняемые были либо боевиками, либо препятствовали деятельности Вооруженных Сил Украины.
Из 18-ти «сепаратистских» дел только в одном обвинительный приговор суда первой инстанции был вынесен без полного признания фигурантами дел своей вины.
В шести случаях суд оправдал обвиняемых. В других – имело место или признание вины «сепаратистами», или соглашение со следствием. Все «сепаратисты», которые пошли на сделку со следствием, получили испытательный срок.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Украинская правда
Теги: Донбасс, суд, сепаратисты, ЛНР
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