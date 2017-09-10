Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн

10.09.2017 17:08

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2018 году составит 141 млрд грн.

«Когда мы говорим, что пенсии будут увеличиваться, дефицит мы будем держать в размере 141 млрд грн, и потом будем его сокращать», — сказал министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала Интер.

Напомним, что в 2017 году дефицит ПФУ составляет 141,315 млрд грн.

«Это абсолютно все хорошо просчитано и мы уверены, что это будет реализовано», — сказал министр, описывая подготовку проекта бюджета-2018.

Увеличение пенсий на фоне сохранения дефицита ПФУ будет обеспечено увеличением сбора ЕСВ за счет роста минимальной и средней зарплаты.

Источник: capital.ua