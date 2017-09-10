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Дефицит Пенсионного фонда составит 141 млрд грн
10.09.2017 17:08
Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2018 году составит 141 млрд грн.
«Когда мы говорим, что пенсии будут увеличиваться, дефицит мы будем держать в размере 141 млрд грн, и потом будем его сокращать», — сказал министр финансов Александр Данилюк в эфире телеканала Интер.
Напомним, что в 2017 году дефицит ПФУ составляет 141,315 млрд грн.
«Это абсолютно все хорошо просчитано и мы уверены, что это будет реализовано», — сказал министр, описывая подготовку проекта бюджета-2018.
Увеличение пенсий на фоне сохранения дефицита ПФУ будет обеспечено увеличением сбора ЕСВ за счет роста минимальной и средней зарплаты.
Источник: capital.ua
Теги: Донбасс, пенсия, фонд, дефицит
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