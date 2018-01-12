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"Вопрос решен": в России собрались захватить пол-Украины
12.01.2018 18:34
Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский блеснул тирадой в эфире КремльТВ о том, что судьба Украины решена и одна ее половина будет захвачена Россией. Об этом он заявил на программе "60 минут" телеканала "Россия 1".
"Люди хотят правды. Давайте лапшу на уши вешать? Мирные переговоры по Вьетнаму шли 20 лет. Давайте всем пообещаем, что к 2050 году как-то вопрос разрешится.
Обманывать не надо. Вопрос по Украине решен. Раздел Украины: всточная, левый берег Днепра, — в Россию, правый берег — куда хотят", — сказал он.
Как сообщал "Обозреватель", Жириновский пригрозил испепелить всю Украину, если Вооруженные силы применят летальное оружие США на Донбассе.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, ЛДПР, Жириновский, летальное вооружение
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