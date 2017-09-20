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В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал

20.09.2017 15:29
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В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал

Россия ввела в эксплуатацию новую железную дорогу, построенную в обход Украины. Об этом сообщают российские СМИ, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Первые составы поездов в тестовом режиме уже перевезли зерно, железорудное сырье и строительные материалы.

"ОАО "Российские железные дороги" продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях.

Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дорога станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.

При этом, как заявил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, запуск Российской Федерацией участка железной дороги в обход Украины никак не повлияет на работу и доходы госкомпании.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Укрзализниця, железная дорога
 
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