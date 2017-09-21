- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей07:10
- Медведчук потребовал дружбы с Россией и обратился к властям Украины - соцсети возмущены22:31
- ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами21:59
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО21:05
- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Современное рабство: Украина заняла высокую позицию в антирейтинге19:01
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал15:29
В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
С 2018 года украинских водителей ждет возвращение техосмотра автомобилей
Данная тема обсуждалась на встрече замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что машины, которые выезжают из Украины в ЕС, обязаны будут иметь талон прохождения технического осмотра. ТО будет обязателен при первой регистрации и перерегистрации авто.
«Перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. Мы уже имеем соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступят в силу в следующем году. Нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты», — рассказал Лавренюк.
Отметим, что сейчас обязательный техосмотр проходит только коммерческий транспорт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, авто, водитель, техосмотр
- ГАИ поставила рекорд: в бюджет поступило 445 миллионов
- Как пройти техосмотр и не платить штрафы?
- ГАИ теперь не имеет права останавливать за "агрессию"
- Страховщики станут ответственнее, автогражданка - надежнее
- ГАИ взялась за наркоманов за рулем
- Процедуру получения водительских прав в Украине решили изменить
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле18:36
- Маршрутка в центре Мариуполя несколько метров протащила пенсионерку по асфальту16:13
- Главврач избил врача-стоматолога15:48
- На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика14:51
- Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие14:29
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"13:29
- Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе12:21
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей07:10
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Медведчук потребовал дружбы с Россией и обратился к властям Украины - соцсети возмущены22:31
- ВСУ вооружили современными разведывательно-дозорными машинами21:59
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"21:32
- “Вас ненавидят в Украине и ОРДЛО! Вы принесли войну, но Украина выстоит и будет сильной, но без вас”, - Береза в прямом эфире “уничтожил” поддержавшего агрессора Мураева и Ко. ВИДЕО21:05
- Проект закона о реинтеграции Донбасса дает Порошенко право вводить военное положение в отдельных регионах20:41
- В Мариуполе взрывали доменную печь20:15
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе19:51
- В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун19:22
- Какие знаки Зодиака с легкостью обведут вас вокруг пальца07:05
- Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные люди18:09
- 23 сентября 2017 года – новая дата конца света17:43
- Больше спорта - меньше здоровья? 17:23
- Лор-заболевания на первый взгляд безобидные. Но последствия могут быть тяжёлыми17:01
- Грустная судьба Азовского моря 16:36
- Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент09:20
- Две столицы Донеччины глазами мариупольца08:29
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!08:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!07:48
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть
- Чем вредна халва