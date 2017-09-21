В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей

21.09.2017 07:10

С 2018 года украинских водителей ждет возвращение техосмотра автомобилей

Данная тема обсуждалась на встрече замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что машины, которые выезжают из Украины в ЕС, обязаны будут иметь талон прохождения технического осмотра. ТО будет обязателен при первой регистрации и перерегистрации авто.

«Перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. Мы уже имеем соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступят в силу в следующем году. Нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты», — рассказал Лавренюк.

Отметим, что сейчас обязательный техосмотр проходит только коммерческий транспорт.

Источник: https://from-ua.com