Подольский мост в Киеве могут сделать платным

26.09.2017 20:31

Подольский мост, который должен соединить правый берег и Троещину, может стать платным для иногородних. Об этом заявил замглавы КГГА Геннадий Плис. «Но только для иногородних. Для местных жителей с «карточкой киевлянина» проезд будет бесплатным», — сказал он. Как пояснили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, идея с платным проездом через мост рассматривается, но однозначное решение и тарифы пока не приняты, передает avtovod.org.ua.

«Если инвестор вложит средства в строительство моста, он должен будет вернуть свои деньги, да еще и заработать. Одним из вариантов его прибыли и может быть плата за проезд», — сказали нам. Достроить Подольский мост мэрия планирует к 2021 году.

«В 2019 году будет 40 лет, как строят этот мост. За все время на него было потрачено 5 млрд грн. Я надеюсь, что нам его удастся закончить, учитывая то, что в этом году мы возобновили строительство, выделив 1,2 млрд грн, но нужно еще семь», — говорит Плис.

Напомним, сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором из Германии. «Германия готова вложить деньги в мост, если мы предоставим госгарантии по возврату средств. Думаю, что к 2021 году мы сможем достроить сооружение при любых раскладах», — добавил первый замглавы КГГА. К слову, строительные работы возле Подольского моста уже начались.

Об этом сообщают киевляне в группе «Троещина ВК» сети Facebook. «Возле моста появилась спецтехника. Снесли каменный забор на месте законсервированной стройки и расчистили территорию. На бетонные конструкции устанавливают блоки. Может, и дождемся открытия к 2021 году», — пишут пользователи.

Кроме платного транзита через мост, в КГГА рассматривают и возможность брать оплату за въезд в город фур. «Мы не транзитный город, через который они должны ехать и «убивать» наши дороги. Или государство будет это нам компенсировать, или мы будем брать плату за проезд фур», — сказал Плис.