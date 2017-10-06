Какое оружие Украина рассчитывает получить от США

06.10.2017 16:48

Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Все необходимые переговоры завершены, теперь решение зависит от Вашингтона. Об этом рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко, передает Корреспондент.

По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ.

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что некоторые трактуют, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружений из США.

Источник: https://from-ua.com