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Болгарское меньшинство в Украине поддержало новый закон «Об образовании»
Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон "Об образовании", но отметили проблему отсутствия квалифицированных учителей болгарского языка и учебников. Об этом шла речь во время круглого стола по имплементации статьи 7 Закона "Об образовании", сообщает пресс-служба МОН, передает УНИАН.
"С принятием нового Закона "Об образовании" для болгарского меньшинства несколько меньше меняется, чем, например, для венгерского или румынского, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария Красимир Минчев.
На круглом столе присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей. Они отметили, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе - государственном, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков.
В то же время, представители болгарского меньшинства отметили проблему подготовки учителей и учебников для изучения болгарского языка. Советник Министра образования и науки Болгарии Лилиана Друмев отметила, что их страна с большим уважением относится к представителям болгарского меньшинства в Украине и готова ее поддерживать.
"Я слышала, что многие сегодня поднимали вопрос квалификации учителей. Думаю, что это не будет проблемой на базе наших институтов повышения квалификации улучшить знания ваших учителей", - предложила Лилиана Друмева.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, образование, Болгария
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