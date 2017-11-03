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Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные

03.11.2017 12:55
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Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные

Согласно информации синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня, третьего ноября, на территории страны ожидается сравнительно теплая погода, но фактически по всей территории Украины, за исключением юга, ожидаются осадки в виде дождей, передает replyua.net. Впрочем, уже на выходные ожидается прекращение осадков, будет солнечно с переменной облачностью. Столбики термометра в среднем покажут от +7… +12 градусов, в южных регионах страны до +15 градусов, на высокогорье Карпат от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

При этом, синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице написала, что в воскресенье, в соответствии с ее данными, в Украине будет без осадков и «даже можно будет увидеть солнышко».

«Без осадков уже будет завтра, в субботу, но в некоторых регионах не исключаются небольшие осадки. Ветер не будет сильным, северо-западный, в воскресение он будет юго-восточным. Явно порадует температура воздуха - в течение выходных днем в пределах +7… +12, на юге до +15 градусов. Суббота и воскресение в Киеве пройдут без существенных осадков. Возможен туман. Днем температура составит +10 градусов в столице», - написала она. 



Теги: Донбасс, погода
 
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