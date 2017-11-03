Дожди уходят: синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды на выходные

03.11.2017 12:55

Согласно информации синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня, третьего ноября, на территории страны ожидается сравнительно теплая погода, но фактически по всей территории Украины, за исключением юга, ожидаются осадки в виде дождей, передает replyua.net. Впрочем, уже на выходные ожидается прекращение осадков, будет солнечно с переменной облачностью. Столбики термометра в среднем покажут от +7… +12 градусов, в южных регионах страны до +15 градусов, на высокогорье Карпат от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



При этом, синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице написала, что в воскресенье, в соответствии с ее данными, в Украине будет без осадков и «даже можно будет увидеть солнышко».



«Без осадков уже будет завтра, в субботу, но в некоторых регионах не исключаются небольшие осадки. Ветер не будет сильным, северо-западный, в воскресение он будет юго-восточным. Явно порадует температура воздуха - в течение выходных днем в пределах +7… +12, на юге до +15 градусов. Суббота и воскресение в Киеве пройдут без существенных осадков. Возможен туман. Днем температура составит +10 градусов в столице», - написала она.