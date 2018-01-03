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«95 квартал» перегнул с миниатюрой про ЛГБТ, теперь уже на самих комиков посыпались обвинения с нецензурными выражениями
Комики из судии «95 квартал» забыли, что Украина пошла по пути демократичного государства, а там на демократичном западе за шуточки в сторону ЛГБТ можно поплатиться карьерой. Нам конечно до такого еще далеко, но мы уже на верном пути, ведь ролик комиков Зеленского получил столько негативных отзывов, что «95 кварталу» пришлось удалить сам ролик и сам концерт, в котором находилось это выступление.
Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Мирослава Олешко.
По его словам, несмотря на извинения «кварталовцев» концерт был показан в эфире телеканала «1+1», а, следовательно, здесь уже должна быть реакция Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Активисты обещают в свою очередь отправить видео с переводом в западные правозащитные организации. Оскорбления в сторону людей нетрадиционной ориентации в подобных «сценках» лишь накаляют градус ненависти в обществе.
Мирослав Олешко отмечает, что можно еще вспомнить про сценки «95 квартала», в котором обсмеивали украинцев по их национальному признаку, нарядах. Например, в сцене направленной на дискредитацию Михаила Гаврилюка, после того, как он отказался присоединиться к одному олигарху, от которого труппа Зеленского не стыдится брать деньги.
Теги: Донбасс, шоу, скандал
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