- Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть13:02
- Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала" 12:41
- Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи12:05
- В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда11:37
- Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом11:21
- В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом09:51
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе08:58
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе08:15
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге07:44
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала"
Канал 1+1 оправдался за номер из миниатюр новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95", который вызвал бурные обсуждние и негодование в соцсетях. Обращение канала опубликовано на сайте ТСН.
"Действительно, имели место, на наш взгляд, эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам. Приносим извинения за этот эпизод и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал "1+1" изъял этот эпизод из своей библиотеки."1+1 медиа" убеждена, что мы должны жить в открытом и толерантном обществе. Именно поэтому, мы не хотим избегать темы сексуальных меньшинств, которая является частью современной жизни, и освещаем ее, в частности в выпусках новостей", - объяснили на канале.
На 1+1 также уверяют, что сейчас в СМИ отсутствуют стандарты работы с подобной темой в юмориситическом жанре.
"Мы готовы предоставить наши информационные площадки для такой дискуссии и пригласить другие медиагруппы, уверены, эта тема важна для украинского медийного пространства в целом", - сказали в 1+1.
Также канал и студия "Квартал 95" пообещали в дальнейшем более тщательно учитывать выбор, характер и подходы в освещении тем, затрагивающих уважение и интересы сексуальных меньшинств.
Действие номера происходит на репетиции спектакля про Буратино. Главный герой якобы заявляет, "что он теперь не он, а она". В ответ актеры и режиссер отказываются подавать ему руку, шутят, что "от него ведь не родится новый человечек", объявляют позором папы Карло и всячески обыгрывают оскорбительные эпитеты в отношении геев. По мнению многих телезрителей шутки были жесткими и даже агрессивными.
Ранее "Вести" сообщали о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, Владимир Зеленский, Вечерний квартал, гомофобия, Новый год
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР"
- Накажут за всё: Генпрокуратура припомнила Януковичу год его избрания
- Переселенцы высказали свои претензии к СМИ
- Азарова вывело из себя донецкое дерево
- Блокирование соцсетей и сайтов в Украине идет вразрез с пониманием свободы слова и СМИ
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Климкин и Габриэль отменили поездку на Донбасс10:59
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита10:42
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 января09:29
- Хороводы возле Ленина и праздничный салют: как в Донецке встречали Новый год. ВИДЕО08:44
- Сутки в АТО: Боевики активизировали аэроразведку, вечером зафиксирована тишина08:26
- Появилась информация о первом погибшем в 2018 году украинском воине: Александр Ковтун служил в батальоне "Чернигов-1"07:32
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- Освобождение украинских заложников на Донбассе: названа дата переговоров19:20
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- В Дубае съели cамую большую банку черной икры в мире13:10
- Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть13:02
- Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала" 12:41
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи12:05
- В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда11:37
- Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом11:21
- Климкин и Габриэль отменили поездку на Донбасс10:59
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита10:42
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились