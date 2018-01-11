“Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро”, – В сети появилось признание в убийстве Ноздровской

11.01.2018 15:04

После похорон адвоката Ирины Ноздровской, страсти вокруг этого убийства продолжают кипеть.

В сети слили фото записки-признания Юрия Россошанского, которого полиция, на скорую руку обвинила в убийстве.

Хотя большинство в обществе уже заподозрили фарс этого “громкого” дела.

Местные жители не верят, что такой страшный грех взял на душу отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил на смерть Светлану, младшую сестру Ирины Ноздровской.

После этого трагического случая семья погибшей устроила всему селу настоящий террор. Возможно именно это стало причиной для Юрия Россошанского взять вину на себя.

“Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка”, – написал в признании в убийстве Ирины Ноздровской Юрий Россошанский.

В распоряжении СМИ оказалась записка, которую подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской написал уже после задержания.

Ее передал изданию собственный источник. Записку Юрий Россошанский адресовал своей дочери Юлии.

“Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене”, сообщили в полиции.

Приводим полный текст:

“Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка.

Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь.

Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо.

Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: “Убийца”, вот я и сорвался.

Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так”.

Судя по всему, именно об этой записке заявил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время брифинга 10 января.

“Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене”, – сообщил Аброськин.

В записке Россошанский говорит, что надеется на ст. 116 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Однако подозрение Юрию Россошанскому предъявлено по ч 1. ст 115 (Умышленное убийство).

Ранее в интервью Ольга Россошанская рассказывала о другой – в которой якобы ее муж заявил, что намерен взять вину в убийстве Ноздровской на себя, так как его семья стала объектом травли. Правоохранители утверждали, что не видели этой записки.

63-летний Юрий Россошанский был задержан правоохранителями 7 января. В село Демидов Вышгородского района семья переехала из Киева несколько лет назад после смерти матери Ольги Россошанской. У пары двое детей – Дмитрий и Юлия.

В сентябре 2015 года Дмитрий Россошанский сбил насмерть младшую сестру Ирины Ноздровской – Светлану Сапатинскую.

Ноздровская более двух лет добивалась справедливого приговора. 27 декабря 2017 года состоялось судебное заседание в Апелляционном суде, а 29 декабря стало известно об исчезновении Ирины.

1 января тело было обнаружено в реке Козка возле села Демидов, в котором жила и она с родными, и семья Россошанских. Ирине нанесли более десяти ножевых ранений.

Убийство юриста Ирины Ноздровской вызвало колоссальный резонанс не только среди украинцев, но и за рубежом.

Адвокаты семьи Ноздровских считают, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве и обратились в суд из-за недопуска к материалам следствия.

В то же время правоохранители утверждают, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого были установлены все детали убийства.

Как сообщал “Обозреватель, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому – арест на 60 суток без возможности внесения залога.

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