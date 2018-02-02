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Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе

02.02.2018 15:35
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Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе

Поселок в Луганской области вернулся под контроль Украины в соответствии с Минскими соглашениями

Вооруженные силы Укарины, не нарушая Минских договоренностей, заняли поселок Катериновка в Луганской области. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали всё тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину", – рассказал волонтер.

По его словам, возвращение Катериновки под контроль Украины прошло без нарушений Минских договоренностей.

Мысягин отметил, что ранее ВСУ стояли перед самим поселком. Как рассказал волонтер, в Катериновку заходили как диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, так и ДРГ боевиков.

"Теперь все, лавочка закрылась. Весь поселок под полным контролем Украины", – резюмировал волонтер.

Напомним, недавно украинская армия взяла под контроль село Новоалександровка в серой зоне Луганской области

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, война, АТО
 
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