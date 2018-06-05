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В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
Российский писатель и политический активист Эдуард Лимонов призывает Россию к захвату крупной части территории Украины - той, где большинство граждан разговаривают на русском языке.
Скандальное заявление российский писатель сделал на собственной странице в социальной сети, опубликовав завещание всем россиянам. "Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова", - написал он в Сети. Более того, по мнению Лимонова, Россия должна разделить территорию Казахстана после смерти президента страны Назарбаева на две части, при этом первая должна войти в состав России, а вторая достанется Китаю. Заявление Лимонова спровоцировало скандал и бурные обсуждения в социальных сетях даже среди его сторонников.
Источник Диалог UA
Теги: Украина, Россия, Донбасс, область, план
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