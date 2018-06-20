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Въезд в центр Киева могут сделать платным
Власти Киева изучают возможность снижения количества автомобилей, ежедневно въезжающих в центр города.
В Институте Генерального плана Киева сообщают, что сейчас в столице зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей. Помимо этого, ежедневно в столицу прибывает огромное количество автомобилей из других регионов Украины. В утренний час пик в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города из-за дефицита объездных дорог.
При этом специалисты озвучили планы по решению этих проблем, основываясь на зарубежном опыте:
- Заинтересовать население ездить в общественном транспорте
- Построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро)
- Сортировать парковочные места вдоль улиц;
- Четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и высокие штрафы за их нарушение.
Кроме того, они планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр. В то же время, тарифы на парковку предлагают установить с индексом увеличение на центральную зону.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, въезд, оплата
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