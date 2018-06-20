Въезд в центр Киева могут сделать платным

20.06.2018 11:25

Власти Киева изучают возможность снижения количества автомобилей, ежедневно въезжающих в центр города.

В Институте Генерального плана Киева сообщают, что сейчас в столице зарегистрировано более 900 тысяч автомобилей. Помимо этого, ежедневно в столицу прибывает огромное количество автомобилей из других регионов Украины. В утренний час пик в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть города из-за дефицита объездных дорог.

При этом специалисты озвучили планы по решению этих проблем, основываясь на зарубежном опыте:

Заинтересовать население ездить в общественном транспорте

Построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро)

Сортировать парковочные места вдоль улиц;

Четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и ​​высокие штрафы за их нарушение.

Кроме того, они планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр. В то же время, тарифы на парковку предлагают установить с индексом увеличение на центральную зону.

Источник: https://donpress.com