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Генсек ОБСЕ на днях посетит Донецкую область

25.07.2018 16:45
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Генсек ОБСЕ на днях посетит Донецкую область

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 27 июля посетит Донбасс.

В пресс-службе ОБСЕ сообщают, что Гремингер проведет пресс-брифинг в Краматорске.

В организации добавили: «Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Краматорск, генсек, ОБСЕ
 
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