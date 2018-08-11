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В СМИ новый вброс: Гройсман уходит в отставку и становится жесткой оппозицией

11.08.2018 11:07
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В СМИ новый вброс: Гройсман уходит в отставку и становится жесткой оппозицией

Как передает replyua.net, один из популярных украинских интернет-ресурсов сегодня распространил аналитический материал о некой «анонимной программе «Герой», согласно которой действующий глава правительства Владимир Гройсман уходит в отставку и сразу же становится жесткой оппозицией к президенту и всему Кабмину.

Комментируя эту новость, украинский политолог Алексей Голобуцкий отметил, что поскольку «Буквы», а именно этот сайт опубликовал скандальную статью, точно процитировали весь текст «Программы», можно с полной уверенностью оценить этот опус, если это в самом деле не чья-то шутка, как обычный вброс – просто в этот раз «вбросили» с фантазией и без тормозов.

Алексей Голобуцкий пишет, что он знает минимум двоих-троих политтехнологов, чье злое чувство юмора в профессиональной сфере выглядит примерно так, как приведенный текст «Программы «Герой». Целью слива был явно не премьер и не президент, а некое третье лицо, которое решили таким странным образом подразнить, либо о чем-то напомнить. В общем, это рабочие моменты политического закулисья. К реальной политике отношение имеют очень и очень опосредованное. 



Теги: Донбасс, оппозиция, отставка, Гройсман
 
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