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В Киеве люди в масках совершили налет на ломбард: застрелен охранник
В Киеве полицейские разыскивают разбойников на магазин-ломбард. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников.
Сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00 вчера, 12 августа. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.
Правоохранители осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, которые сообщили о трех нападающих, предоставили их приметы и назвали автомобиль, которым злоумышленники скрылись с места происшествия в направлении станции метро "Нивки".
В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.
Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции.
Источник: https://kiev.segodnya.ua
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