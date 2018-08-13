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В Киеве люди в масках совершили налет на ломбард: застрелен охранник

13.08.2018 07:10
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В Киеве полицейские разыскивают разбойников на магазин-ломбард. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". В столице введены специальные оперативные планы для розыска и задержания злоумышленников.

Сообщение о нападении на улице Щербакова поступило в 20:00 вчера, 12 августа. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Правоохранители осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, которые сообщили о трех нападающих, предоставили их приметы и назвали автомобиль, которым злоумышленники скрылись с места происшествия в направлении станции метро "Нивки".

В результате нападения охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.

Для розыска и задержания нападающих в столице введены специальные оперативные планы. На установление их места нахождения ориентированы все наряды полиции.

 

Источник: https://kiev.segodnya.ua 


 
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