Цены на бензин в Украине опять растут

20.08.2018 21:00

Крупнейшие в Украине сети автозаправочных станций в период с 17 по 20 число текущего месяца подняли стоимость литра бензина на 50 копеек.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в данных мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», передает Enkorr. В том числе, на станциях WOG бензин подорожал на 50 коп./л. Соответственно, топливо марки А-92 выросло в цене до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л. Цена дизтоплива на заправках этой сети выросла до 29,95 грн/л.



Между тем, сеть ОККО повысила стоимость бензина А-92 до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, А-95+ – до 33,49 грн/л, дизельное топливо – до 29,99 грн/л. «БРСМ-Нафта» подняла цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп./л, а сеть UPG – на 0,30 коп./л.



Журналисты издания напомнили, что в последний раз волна повышения розничных цен бензина и ДТ началась 1 августа, когда ОККО и WOG повысили стоимость топлива на 50 коп./л.