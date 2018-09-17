- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег20:10
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект19:20
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Стали известны новые шокирующие подробности об «химатаке» в Крыму: деревья черные, птицы вымерли18:20
- В Британии отреагировали на «версию» РФ о катастрофе МН1718:03
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
Украина разорвет ещё один договор с Россией
Украина разорвет договор о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума.
«Украина постепенно пересмотрит всю договорную базу с Россией. Следующим шагом будет пересмотр договора об Азовском море», - заявил Климкин. Однако он не сообщил, когда Украина прекратит этот договор. «Абсолютный факт, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана. У каждого договора с Россией имеется пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас уже есть план, когда и как мы будем это делать. Но если мы объявим этот план сейчас, Россия использует его против нас в судебных процессах», - добавил глава МИД.
По его словам, действия договора о дружбе и сотрудничестве не прекращались сознательно. «Мы не останавливали действие договора, поскольку он работал на нас во всех международных судебных процессах, начиная со Стокгольмско
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор
- Реакция на визит Савченко в Россию: "Вы можете себе представить, чтобы волонтёры или военные поехали в Москву?!"
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО
- Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодно ни одной из сторон
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
- Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО16:14
- Гиркин заявил, что у «ЛДНР» нет своих «армий»15:30
- Донбасс больше не интересует: Путин готовит в Украине новый фронт приближается время Х14:45
- В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах13:30
- Генсек НАТО рассказал, как остановить войну на Донбассе13:15
- Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической 20:55
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину 20:25
- Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег20:10
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- У агентов Кремля переполох: в Украине готовятся принять громкий законопроект19:20
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина18:37
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери