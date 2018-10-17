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Росляков, убивший 18 человек в Керчи, был анархистом, поддерживающим "Новороссию", - кадры
Убийца оказался пламенным любителем "крымнаша" и "русского мира". Неадекватный Владислав Росляков, лишивший жизни несколько человек в Керчи, оказался анархистом, поддерживающим псевдогосударственный путинский проект "Новороссия", сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на телеграм-канал "Незыгарь", который, по слухам, ведут кремлевские пропагандисты.
Судя по характеру сообщения, авторы всячески стараются "оправдать" политические взгляды керченского убийцы. "Глупо винить в произошедшем и политические взгляды стрелка: судя по странице в "ВК", тот был анархистом, поддерживающим Новороссию. Если бы теракт был направлен против "власть имущих", то стрелок пошел бы в городскую администрацию, полицию, дом местного криминального авторитета или богача, но не в образовательное учреждение. Здесь идет речь об обычном непонимании окружающего мира, классический синдром "Колумбайна"", - убеждает общественность "Незыгарь".
Примечательно, что упомянутое сообщение проиллюстрировано фотографией молодого парня. Авторы убеждены, что это и есть Росляков, однако подтверждения этому нет.
Стоит отметить, что пользователи Сети сегодня уже ошибались, приняв некого Влада Рейха за Владислава Рослякова. Напомним, в аннексированном Крыму в городе Керчь произошел теракт: по предварительным данным, 10 человек погибло, 50 ранено. Взрыв и перестрелка произошли в политехническом колледже. Зачинщиком преступления оказался некий Владислав Росляков, он был найден мертвым под завалами здания учебного заведения.
На месте трагедии продолжают работать спецслужбы, которые прибыли к политехническому колледжу несколько часов назад. Позже очевидцы же рассказали о том, что именно, на их взгляд, произошло внутри здания.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, террорист
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