В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому

21.10.2018 10:00

В Украине урегулировали новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Новые тарифы установят 1 декабря 2018 года.

Соответствующий документ утвержден постановлением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете «Урядовий кур’єр», передает ЮРЛИГА.

Отныне она включает в себя цену покупки электроэнергии на рынке, тариф на услуги поставщика, цены на услуги оператора системы передачи и оператора системы распределения на соответствующем классе напряжения согласно заключенным договорам о предоставлении услуг.

«С целью своевременного введения нового рынка электрической энергии, подчеркиваю всем лицензиатам по распределению электрической энергии и соответствующих лицензиатов по поставке электрической энергии необходимость ускорить процесс подачи соответствующих документов для установления новых тарифов с 1 декабря 2018», — отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Новый механизм также позволит устанавливать цены на электричество до запуска нового рынка электрической энергии — 1 июля 2019 года.

Стоит отметить, что до начала действия нового рынка цена состоит из прогнозируемой оптовой рыночной стоимости электричества, скорректированной на коэффициент, учитывающий график потребления населением (К = 1,05), прогнозируемого объема закупки электроэнергии поставщиком и тарифа по которому поставщик покупает у производителя.

Сейчас разницу между стоимостью электроэнергии и тарифами для населения компенсирует промышленность. В НРЭКУ неоднократно заявляли, что тарифы на электричество для простых украинцев повысят летом 2019 года — после того, как заработает рынок электроэнергии. После его запуска украинцы сами смогут выбрать поставщика, а тарифы будут формироваться на рыночных условиях, учитывая спрос и конкуренцию.

Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами. Кроме того, «ток» можно будет покупать непосредственно у электростанции. Тарифы больше не будет устанавливать государственный регулятор, что в первое время приведет к скачку цен. Цены, как ранее заявляли в НКРЭКУ, для населения в 2019-м могут вырасти в два раза.