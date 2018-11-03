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В Харькове у женщины из квартиры украли 400 тысяч грн и драгоценности

03.11.2018 08:44
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По данным полиции, воры проникли в квартиру путем подбора ключей.

В Харькове неизвестные вынесли из квартиры местной жительницы около 400 тысяч гривен, а также золотые украшения. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Newsroom.

Квартирная кража произошла 1 ноября в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев,23. С заявлением об этом в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в период с 08:30 до 15:45 неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную на девятом этаже, и вынесли оттуда 12200 евро, а также золотые украшения.

По данным следствия, злоумышленники попали в жилье путем подбора ключа. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства

Источник : https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Харьков, женщина, квартиры
 
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