Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах

09.11.2018 15:30

В Украине мобильные операторы перешли на 28-дневный учёт тарифов. Таким образом их доходы рекордно выросли.

Как сказано в материале "Лига.net", после введения новой схемы тарификации люди начали платить намного больше. В сети "Киевстар" среднемесячный чек в июле-сентябре оказался на 5 грн больше, чем в прошлом квартале, а у lifecell был зафиксирован скачок почти на 4 грн.

"Одна из причин - ежеквартальный рост мобильного трафика после запуска 3G и 4G сетей. В данном случае это естественное развитие событий. Но есть и искусственно созданный фактор - новый принцип тарификации. Внедрив его, мобильщики явно немного схитрили. Чтобы напрямую не повышать цены, компании из большой тройки решили перейти на 28-дневный учет в тарифных планах. Раньше тарифы действовали 30 дней, то есть в течение одного полного месяца", - поясняется в материале.

Таким образом, доходы "Киевстар" за третий квартал по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% - до 4,9 млрд грн. Одновременно с ростом дохода сильно вырос и средний чек - на 14,3% до 57 грн в годовом исчислении.

Советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики Елена Минич считает основной причиной роста дохода и среднего чека Киевстар - рост использования мобильного трафика, но и новый календарь мог принести приятный довесок.

В Киевстаре не захотели комментировать влияние нового календаря на свои финрезультаты. В компании подтверждают гипотезу Минич: суммарно новых тарифов пока не так уж много.

"Удивительно, но у lifecell ситуация со среднемесячным чеком оказалась схожей. В третьем квартале средний чек увеличился на 17,7% и составил 59 грн. Самый маленький оператор уже который квартал подряд остается лидером по этому показателю на рынке. За последний квартал по отношению к предыдущему ARPU подрос почти на 4 грн. Причем явно заметных повышений цен опять-таки не было зафиксировано за последнее время", - сказано в материале.

По мнению Минич, основными факторами роста ARPU в случае с lifecell стали чистка базы и уменьшение количества активных пользователей за счёт чистки “мертвых душ” (сим-карт, которые не используются).

Источник: https://antikor.com.ua